С начала суток на подлете к Москве сбили 29 беспилотников

Число беспилотников, сбитых 10 июня в московском регионе, возросло до 29. Об уничтожении БПЛА сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Отражена атака двух БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в 18:08.

Всего, начиная с 01:23, было 10 сообщений о сбитых беспилотниках.

Ранее пресс-служба Министерства обороны сообщала, что над различными регионами страны за прошедшую ночь средства ПВО нейтрализовали 326 вражеских БПЛА.

В то же время беспилотник самолетного типа вызвал пожар в музее-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов».