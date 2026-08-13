«С ходу зашли». ВС России после зачистки Водяного штурмовали следующее село

На харьковском направлении СВО начались бои за село Ольховатка. Российские штурмовики закрепляются на севере населенного пункта. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие сразу после зачистки населенного пункта Водяное с ходу зашли на северные окраины населенного пункта Ольховатка», — сказал он.

Марочко рассказал о первых успехах штурмовиков. По его данным, они работают над закреплением вдоль автомобильной дороги.

Об освобождении Водяного силами группировки войск «Север» Минобороны объявило 12 августа. Это открыло путь на Ольховатку, которая является крупным логистическим центром Вооруженных сил Украины.

Ранее к этому селу в Харьковской области перебросили спешно сформированные резервы ВСУ. Усиленной батальонно-тактической группе поставили задачу замедлить продвижение российских войск.