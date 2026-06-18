Рынок «Садовод» и ТРЦ «МЕГА Белая Дача» возобновят работу в ближайшее время

Рынок «Садовод» и торгово-развлекательный центр «МЕГА Белая Дача» в ближайшее время ожидают возобновления работы после атаки БПЛА. Об этом пресс-службы комплексов сообщили в телеграм-каналах.

Представители «Садовода» отметили, что день оказался непростым, но все находились в безопасности. Они поблагодарили посетителей, подписчиков и коллег за поддержку и сплоченность.

«Мы будем ориентироваться на обстоятельства и будем надеяться, что возобновим работу уже завтра. Для нас самое главное — это ваша безопасность!» — заявили в администрации комплекса.

Весной прошлого года «Садовод» усилил меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщал ТАСС. Службу безопасности расширили до более чем 300 сотрудников частных охранных предприятий, а патрулирование территории усилили сотрудниками ОМВД по району Капотня.

В «МЕГА Белая Дача» также сообщили, что в пятницу продолжат работу в штатном режиме.

«Наш торговый центр будет вновь открыт для гостей. До встречи в МЕГЕ!» — отметила пресс-служба.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщили, что обломки БПЛА попали на территорию торговых комплексов. В результате объекты «Садовода» получили незначительные повреждения, с осколочными ранениями госпитализировали мужчину. ТЦ «МЕГА Белая Дача» также закрывали для посетителей по техническим причинам.