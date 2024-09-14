Минобороны сообщило об освобождении Желанного Первого в ДНР

Российские военные благодаря активным и решительным действиям группировки войск «Южная» освободили населенный пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Село находится в Марьинском районе к юго-востоку от Украинска и Селидова.

В зоне ответственности группировки, по данным военного ведомства, ВСУ за сутки потеряли до 715 военных, пять артиллерийских орудий, четыре полевых склада боеприпасов и пять автомобилей.

ВС России нанесли поражения формированиям трех механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригадам украинской армии, а также бригаде теробороны в районах Верхнекаменского, Часова Яра, Курдюмовки, Острого, Северска, Константиновки и Катериновки.

Российские бойцы также отразили две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

Во вторник, 10 сентября, Минобороны сообщало об освобождении сразу четырех населенных пунктов в ДНР.

Ранее Владимир Зеленский признал, что вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило положение военных в Донбассе. Ситуация в районе Покровска (Красноармейска) и Торецка (Дзержинска), по его словам, остается сложной.