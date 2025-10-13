«Русские однозначно победят». В США раскрыли, чем обернется для НАТО поражение Украины
Профессор Миршаймер предрек НАТО унизительное поражение от России из-за Украины
Североатлантический альянс проиграет, когда Россия победит в украинском конфликте. Таким мнением поделился в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Русские однозначно победят. Это будет унизительным поражением для известных нам лидеров альянса или европейских стран», — сказал он.
До этого Миршаймер заявил, что Украина не сможет победить Россию ни при каких условиях. Кроме того, в военном плане у украинцев связаны руки, поэтому они вряд ли смогут организовать такое же наступление, как летом 2023 года.
В начале осени подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис говорил, что Украина и Запад уже проиграли в конфликте, причем это даже не обсуждается. Вопрос лишь в том, что дальше сделает Киев — признает поражение или продолжит отрицать реальность на поле боя.