«Серьезные неприятности». В США усомнились в возможности победы Украины

Украина не сможет ни при каких условиях победить Россию. Даже при поддержке США и Евросоюза, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.

По его словам, он не понимает, как вообще кто-то утверждает, что Украина и Европа смогут сделать то, что не получилось у них еще и с помощью США. Ничего они сделать не смогут, подчеркнул он.

Профессор также задался вопросом, что сейчас бы смог сделать Киев. Разве что начать еще одно наступление, как это произошло летом 2023 года.

«Мне кажется, что такое не проканает: в военном плане у украинцев связаны руки, у них серьезные неприятности на поле боя», — подчеркнул он.

Ранее о новом планируемом наступлении ВСУ сообщили в США. Эта информация поступила президенту США Дональду Трампу от его окружения.