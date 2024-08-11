Руководство Курской области опровергло данные об эвакуации в регионе

Фото: Unsplash

Украинские спецслужбы от лица врио губернатора Курской области Алексея Смирнова распространяют фейковую информацию об эвакуации в регионе. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства.

По ее данным, украинские ЦИПсО с помощью рассылки стремятся вызвать панику и парализовать дороги. Власти Курской области напомнили, что оперативную и достоверную информацию публикуют в Telegram-канале врио губернатора и Telegram-канале правительства региона.

Ранее мэр Суджи Виталий Слащев назвал недостоверной информацию о том, что город якобы перешел под контроль ВСУ. Он подтвердил, что из него вывозят местных жителей.

Российские войска 11 августа пресекли попытки ВСУ прорваться вглубь территории Курской области. Военные отразили нападения боевиков в районах сел Толпино, Журавли и Общий Колодезь.

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

Атака на Кинбурнскую косу и освобождение Сергеевки. Что происходит в зоне СВО

«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте