Руководство Курской области опровергло данные об эвакуации в регионе

Украинские спецслужбы от лица врио губернатора Курской области Алексея Смирнова распространяют фейковую информацию об эвакуации в регионе. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства.

По ее данным, украинские ЦИПсО с помощью рассылки стремятся вызвать панику и парализовать дороги. Власти Курской области напомнили, что оперативную и достоверную информацию публикуют в Telegram-канале врио губернатора и Telegram-канале правительства региона.

Ранее мэр Суджи Виталий Слащев назвал недостоверной информацию о том, что город якобы перешел под контроль ВСУ. Он подтвердил, что из него вывозят местных жителей.

Российские войска 11 августа пресекли попытки ВСУ прорваться вглубь территории Курской области. Военные отразили нападения боевиков в районах сел Толпино, Журавли и Общий Колодезь.