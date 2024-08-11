ВС России пресекли попытки прорыва ВСУ под Курском

МО: войска за сутки отразили попытки ВСУ прорваться у Толпина и Журавлей

Фото: РИА «Новости»

Российские военные в течение суток отбили несколько попыток ВСУ прорваться с помощью бронетехники вглубь Курской области. ВС России отразили нападения в районах населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Группировка «Север» вместе с резервами ударила по украинским боевикам с помощью авиации и дронов. Они поразили три БТР Stryker американского производства, один бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и два автомобиля.

Артиллеристы и ракетчики ударили по противнику в районах населенных пунктов Старая Сорочница, Коренево, Суджа и Борков. В результате ВСУ потеряли 35 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что удары украинской армии в Курской области не останутся без ответа. По ее словам, ВСУ атаковали российские города, чтобы запугать мирное население.

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