МО: войска за сутки отразили попытки ВСУ прорваться у Толпина и Журавлей

Российские военные в течение суток отбили несколько попыток ВСУ прорваться с помощью бронетехники вглубь Курской области. ВС России отразили нападения в районах населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Группировка «Север» вместе с резервами ударила по украинским боевикам с помощью авиации и дронов. Они поразили три БТР Stryker американского производства, один бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и два автомобиля.

Артиллеристы и ракетчики ударили по противнику в районах населенных пунктов Старая Сорочница, Коренево, Суджа и Борков. В результате ВСУ потеряли 35 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что удары украинской армии в Курской области не останутся без ответа. По ее словам, ВСУ атаковали российские города, чтобы запугать мирное население.