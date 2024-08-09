Глава Суджи опроверг взятие города ВСУ

Мэр Суджи Слащев: город не находится под котролем ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Суджа не находится под контролем ВСУ. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал глава города Виталий Слащев.

«Идет эвакуация, Суджа наша. Вот весь комментарий», — так Слащев прокомментировал сообщения в украинских Telegram-каналах о «взятии» города под контроль ВСУ.

В пабликах опубликовали фотографию якобы украинского солдата на фоне магазина и суджинской организации.

Жительница Суджи рассказала, как проходит эвакуация из города. Она отметила, что вдоль дороги выстроились гражданские автомобили, а в воздухе стояла «страшная тишина».

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