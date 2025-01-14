Руководитель Центра патриотической работы из Серпухова стал добровольцем СВО

Данила Ровинец, руководитель центра «Серпухович», принял решение отправиться на передовую. На проводы пришли его коллеги и родственники.

Все необходимое, что может пригодиться на передовой, Даниле передали представители Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей.

До принятия этого решения активист из Серпухова регулярно участвовал в сборе и отправке гуманитарной помощи в зону СВО и в госпитали приграничных территорий.

«Это поступок настоящего мужчины. Успешного выполнения всех поставленных задач. Будем ждать обратно домой», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее мы рассказывали о том, что из Серпухова в зону СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи. В нее вошли продукты, медикаменты и строительные материалы, необходимые военнослужащим на фронте.