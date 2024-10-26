«РВ»: бойцам ВСУ в ожидании солдат КНДР выдали памятки с фразами на корейском

Бойцам ВСУ начали раздавать памятки с фразами на корейском и украинском языках в ожидании прибытия солдат из КНДР. Документ опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Похоже, что документ, опубликованный киевскими СМИ, пригодится и северокорейским бойцам для допросов „великоукров“», — иронично заметили авторы канала.

В памятках содержатся такие фразы, как «Брось оружие — Муги порьо», «Подними руки вверх — Сун диро», «Где находится штаб — Понбунин одиссо» с транскрипцией их произношения.

Ранее первый секретарь миссии страны при ООН Ил Ха Ким на неформальной встрече Совбеза организации уже опроверг заявления США и их союзников о нахождении военных КНА в России.

До этого депутат Национального собрания Республики Корея Ким Чжун Хен обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании втянуть его страну в украинский конфликт, оперируя неподтвержденными данными о якобы отправке северокорейских военных на СВО.