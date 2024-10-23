Президент Украины Владимир Зеленский использует неподтвержденные данные о якобы отправке солдат КНДР на СВО, чтобы привлечь внимание международного сообщества. Об этом заявил РИА «Новости» депутат Национального собрания Республики Корея Ким Чжун Хен.

«Зеленскому уже дважды не удалось втянуть другие страны в украинский конфликт. Теперь он мечтает о расширении боевых действий, и теперь на этом поймалась Южная Корея», — сказал он.

Депутат напомнил, что первая попытка украинского лидера вовлечь больше стран в конфликт случилась в феврале, когда французский президент Эммануэль Макрон предложил расширить военное присутствие в зоне проведения спецоперации. Однако инициативу поддержали только в Литве и Польше, поэтому она провалилась.

Вторую попытку киевский режим продемонстрировал в сентябре, когда с помощью «плана победы» Зеленского США попали под влияние быть втянутыми в конфликт.

Украинский лидер ранее заявил, что у Киева есть информация о якобы подготовке 12 тысяч военных из КНДР, которые примут участие в конфликте на стороне России.