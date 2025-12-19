В США заявили о прогрессе в переговорах по Украине

Рубио: самые трудные вопросы по урегулированию на Украине пока не решены

Стороны конфликта добились значительного прогресса на переговорах по урегулированию, но самые трудные вопросы остаются еще нерешенными. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщило Associated Press.

«Я думаю, что мы добились прогресса, но нам еще есть над чем работать», — отметил он.

Госсекретарь уточнил, что самые сложные вопросы на подобных переговорах решают в самом конце. По словам Рубио, цель Соединенных Штатов — завершить конфликт на Украине только дипломатическим путем, но процесс урегулирования требует значительных усилий.

Политик объяснил, что дипломатический путь предполагает, что обе стороны конфликта что-то отдают, взамен что-то приобретая. Поэтому нужно понять, что Россия и Украина могут потерять, но ожидают получить.

Рубио неоднократно за последнее время заявлял, что Россия и Украина приблизились к мирному урегулированию максимально за последние три года.