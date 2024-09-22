Российские военные активно наступают в зоне проведения спецоперации, и ВСУ больше не в состоянии удерживать позиции по всей линии фронта, заявил в эфире YouTube-канала Duran британский эксперт Александр Меркурис. Он отметил, что в реальности Украина оказалась по-настоящему разбитой.

«Реальность такова, что Украина разбита, и она разбита по всей линии фронта, и украинские военные не в состоянии удержать свои позиции нигде, в это время русские наступают во всех местах», — объяснил положение украинских войск аналитик.

По его словам, с каждым днем ВСУ устают все больше, а мобилизованные не могут восполнить утраты. К тому же вновь прибывшие в ряды армии часто дезертируют, объяснил Меркурис. ВС России он назвал «невероятно мощными».

Днем 20 сентября в ДНР погиб бывший помощник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного Александр Никитюк. Уничтожить его удалось в результате точного ракетного удара.