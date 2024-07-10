Ростовчане сообщили о стрельбе и громких звуках над городом

Shot: жители Ростова-на-Дону сообщили о громких звуках к северу от города

Фото: РИА «Новости»

Жители Ростова-на-Дону уже вторую ночь подряд слышат над городом звуки взрывов и стрельбы. Предположительно, опять сработала система ПВО, сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали, что звуки стрельбы раздавались к северу и западу от города. Они предположили, что на подлете к Ростову-на-Дону ракетчики сбили несколько воздушных целей — взрывы то затихают, то раздаются снова.

Официальной информации пока не поступало.

Накануне ВСУ атаковали регион, системы ПВО сбили 21 беспилотник. Атака дронов началась около 02:00. В Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции.

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