Ростовчане сообщили о стрельбе и громких звуках над городом

Жители Ростова-на-Дону уже вторую ночь подряд слышат над городом звуки взрывов и стрельбы. Предположительно, опять сработала система ПВО, сообщил Telegram-канал Shot.
Очевидцы рассказали, что звуки стрельбы раздавались к северу и западу от города. Они предположили, что на подлете к Ростову-на-Дону ракетчики сбили несколько воздушных целей — взрывы то затихают, то раздаются снова.
Официальной информации пока не поступало.
Накануне ВСУ атаковали регион, системы ПВО сбили 21 беспилотник. Атака дронов началась около 02:00. В Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции.