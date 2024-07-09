Подстанция загорелась в Ростовской области после звуков летящих БПЛА

В Ростовской области в селе Генеральском загорелась подстанция. Об этом сообщили в местном Telegram-канале «Ростов-главный».

В паблике сначала написали, что в 30 километрах к западу от Ростова-на-Дону слышали звук пролетающего дрона. Затем авторы канала сообщили, что на подстанции в селе Генеральское в 17 километрах к северу от города начался пожар.

Ранее в Белгороде прогремела серия взрывов во время работы сирены ракетной опасности. Губернатор сообщил об одном погибшем и двух пострадавших в результате атаки ВСУ. Местные паблики отметили, что прилет был в центре города, после чего жители Белгорода увидели столбы дыма. На место ЧП выехали оперативные службы и скорая помощь.