ВС России отразили массированную атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области

Балицкий: в Запорожской области отразили атаку более 30 украинских беспилотников

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в телеграм-канале о массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. По его словам, силы ПВО, военные и сотрудники Росгвардии за сутки уничтожили и перехватили более 30 дронов над территорией региона.

Балицкий отметил значимость отражения атаки для мирных жителей и ключевых объектов инфраструктуры, а также поблагодарил расчеты ПВО и силовых структуры за круглосуточную работу и оперативные действия.

Власти продолжают мониторинг обстановки, при этом угроза повторных атак сохраняется.

По данным Минобороны России с 14:00 до 20:00 над российскими регионами уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа.