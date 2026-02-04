ВС России отразили массированную атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области
Балицкий: в Запорожской области отразили атаку более 30 украинских беспилотников
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в телеграм-канале о массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. По его словам, силы ПВО, военные и сотрудники Росгвардии за сутки уничтожили и перехватили более 30 дронов над территорией региона.
Балицкий отметил значимость отражения атаки для мирных жителей и ключевых объектов инфраструктуры, а также поблагодарил расчеты ПВО и силовых структуры за круглосуточную работу и оперативные действия.
Власти продолжают мониторинг обстановки, при этом угроза повторных атак сохраняется.
По данным Минобороны России с 14:00 до 20:00 над российскими регионами уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа.