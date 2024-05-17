Ростех признал огромное количество проблем в экономике «оборонки» | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 10:30 Ростех признал огромное количество проблем в экономике «оборонки» Глава Ростеха Чемезов: у оборонных предприятий огромное количество проблем РИА «Новости»

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У оборонных предприятий Ростеха накопилось множество проблем в области экономики. Об этом рассказал гендиректор корпорации Сергей Чемезов в интервью РБК.

Оборонная продукция госкорпорации «Ростех» обеспечивает 80% потребностей армии в вооружении для военной операции на Украине. Но сейчас рентабельность производства продукции сейчас составляет 2,28%, а должна быть минимум 5%.

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«У Министерства обороны задача — получить качественное и эффективное вооружение, экономика для военных — дело десятое», — подчеркнул Чемезов.

Глава Ростеха признал, что проблем в этом направлении накопилось очень много.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Министром обороны страны стал Андрей Белоусов. Глава государства объяснил, что назначение Белоусова на новую должность связано с ростом расходов на военные нужды. Новый руководитель оборонного ведомства прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока вписать в экономику страны.

Путин также призвал готовиться к росту выпуска гражданской продукции в ОПК. Он напомнил, что планы по достижению национального развития в связи с проведением специальной военной операции не сокращаются.