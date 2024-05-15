Путин призвал готовиться к росту выпуска гражданской продукции в ОПК | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 18:44 Путин призвал готовиться к росту выпуска гражданской продукции в ОПК РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 15 мая провел совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса. Глава государства призвал подготовиться к росту выпуска гражданской продукции в ОПК.

«Эти предприятия многого добились в соответствии с нашими планами <…> они должны быть готовы к переходу еще в большем объеме на выпуск гражданской продукции», — сказал Путин.

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Президент напомнил, что планы по достижению национального развития в связи с проведением специальной военной операции не сокращаются. По словам главы государства, перед страной стоит много задач, в том числе в социальной сфере.

Ранее Путин поручил обеспечить потребности вооруженных сил при проведении СВО. Президент также объяснил, что назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут.