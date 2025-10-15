Ростех оценил эффективность «охоты» Су-35С на вражеские цели в зоне СВО

Истребитель Су-35С эффективно «охотится» на воздушные и наземные цели врага во время выполнения задач в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха .

«Обширный арсенал, включающий управляемые и неуправляемые ракеты различных типов, открывает возможности для работы по воздушным и наземным целям на большой и средней дальности», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что самолет востребован в армии. Ростех ритмично поставляет истребители ВКС. Передовая авионика, исключительная маневренность и современное вооружение позволяют не только завоевывать господство в воздухе, но и прикрывать авиагруппы и наземные объекты.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в Ростех, передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 в рамках гособоронзаказа.