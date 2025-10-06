ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В «Ростехе» подчеркнули, что Су-34 пользуется хорошей репутацией в ВКС и давно стал лучшим в своем роде.

«Машина сочетает широкий спектр вооружения, высокую маневренность и способность эффективно действовать в любых условиях. В зоне СВО она подтвердила статус лучшей в классе и остается одним из ключевых элементов боевой авиации», — заявили в госкорпорации.

Пилот Су-34 указал на возможность бомбардировщика выполнять боевые задачи во всем диапазоне скоростей.

«Мы можем применять как управляемые, так и неуправляемые средства авиационного поражения», — сказал он.

Ранее «Ростех» поставил военным партию новейших зенитных ракетных комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-СМД».