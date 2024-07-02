Нидерланды поставят ВСУ истребители F-16

Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Первая партия самолетов скоро прибудет на Украину, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Ее процитировало РИА «Новости».
«19 июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16», — отметила она.
В Минобороны Нидерландов ранее сообщали, что первая партия истребителей F-16 попадет на Украину только после лета.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что в ближайшее время на Украине ожидаются поставки истребителей F-16. Речь шла о передаче датских самолетов. Также власти Румынии выразили готовность покрыть стоимость обучения украинцев пилотированию F-16 за счет средств Министерства обороны.