Нидерланды поставят ВСУ истребители F-16

Минобороны: власти Нидерландов одобрили экспорт 24 истребителей F-16 Украине

Фото: Freepik

Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Первая партия самолетов скоро прибудет на Украину, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Ее процитировало РИА «Новости».

«19 июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16», — отметила она.

В Минобороны Нидерландов ранее сообщали, что первая партия истребителей F-16 попадет на Украину только после лета.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в ближайшее время на Украине ожидаются поставки истребителей F-16.  Речь шла о передаче датских самолетов. Также власти Румынии выразили готовность покрыть стоимость обучения украинцев пилотированию F-16 за счет средств Министерства обороны.

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