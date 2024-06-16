Зеленский рассказал, какое вооружение Украина получит в ближайшее время
Президент Зеленский: Украина ждет поставок F-16 из Дании в ближайшее время
Украина ожидает поставок истребителей F-16 в ближайшее время. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.
Глава государства провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
«Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16», — написал Зеленский.
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что на открытых аэродромах Украины истребители F-16 уничтожат. Для их сохранности необходимо строить подземные бункеры.
Ранее власти Румынии заявили о готовности покрыть стоимость обучения украинцев пилотированию F-16 из средств министерства обороны. Смету расходов в Румынии не представили, сообщили «Известия».