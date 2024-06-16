Зеленский рассказал, какое вооружение Украина получит в ближайшее время

Президент Зеленский: Украина ждет поставок F-16 из Дании в ближайшее время

Фото: Unsplash

Украина ожидает поставок истребителей F-16 в ближайшее время. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Глава государства провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

«Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16», — написал Зеленский.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что на открытых аэродромах Украины истребители F-16 уничтожат. Для их сохранности необходимо строить подземные бункеры.

Ранее власти Румынии заявили о готовности покрыть стоимость обучения украинцев пилотированию F-16 из средств министерства обороны. Смету расходов в Румынии не представили, сообщили «Известия».

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте