Россия может лишить Североатлантический альянс превосходства в воздухе, так как обладает мощными системами противовоздушной обороны. Об этом сообщила газета Business Insider .

«Россия способна бросить вызов историческому господству НАТО в воздухе», — указали в издании.

Журналисты подчеркнули, что в случае конфликта альянсу не помогут даже эскадры истребителей пятого поколения. Обозреватели Шинеад Бейкер и Джейк Эпштейн отметили, что западные военные никогда не сталкивались с таким уровнем средств ПВО, как у России.

В зоне спецоперации российские войска показали, что могут формировать сложные районы с мощными радарами, системами радиоэлектронной борьбы и ракетными комплексами, заключили в издании.

«Россия — это совершенно другой оппонент», — добавили они.

Ранее американский политолог профессор Чикагского университета Джон Миршаймер рассказал, что ВСУ оказались в критической ситуации. По его словам, украинские боевики даже с оружием из стран НАТО не могут исправить сложившуюся ситуацию.