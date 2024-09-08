Россию предупредили о новой ядерной угрозе со стороны Финляндии

Дислокация в Финляндии истребителей F-35, способных нести на себя ядерный заряд, будет представлять серьезную угрозу для России. Об этом сообщил Military Watch Magazine .

Самолеты могут атаковать российскую территорию, также они обладают потенциалом для поиска и уничтожения ядерных средств поражения.

«По оценкам, один самолет F-35, оснащенный ядерной бомбой B61-13, способен привести к гибели сотни тысяч жителей Москвы», — отметил журнал.

Самолеты могут совершать посадку не только на авиабазах, но и на автострадах. Это недавно доказали пилоты, которые приземлились на F-35 на одной из финских трасс. Командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хеккер назвал успешную посадку свидетельством крепнущих отношений и тесного взаимодействия американских и финских военных.

«Возможность учиться у наших финских коллег улучшает нашу способность быстро развертывать и применять авиационную мощь из нетрадиционных мест и отражает коллективную готовность и маневренность наших сил», — подчеркнул он.

Ранее Пентагон поручил доработать истребители F-35. Модернизацией будет заниматься корпорация Lockheed Martin.