Пентагон заказал модернизацию истребителей F-35

Пентагон заключил с Lockheed Martin контракты на $5 млрд на модернизацию F-35

Оборонно-промышленная корпорация Lockheed Martin доработает истребители пятого поколения F-35. Пресс-служба Пентагона сообщила о заключении контрактов на сумму около пяти миллиардов долларов.

Самый крупный из них рассчитан на 3,9 миллиарда долларов.

По нему корпорация выполнит проектирование, разработку, интеграцию, тестирование, производство, развертывание, модернизацию и поддержку системы обучения и моделирования F-35 Lightening II для ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и армий других стран. Наибольший объем работ проведут в Орландо и завершат к сентябрю 2028 года.

Контракт на поддержку F-35 Joint Strike Fighter и летные испытания F-35 обойдется бюджету в более чем один миллиард долларов.

На поддержку F-35 Lightning II Пентагон потратит более 194 миллионов долларов.

В мае военные заказали у Lockheed Martin новые реактивные системы залпового огня HIMARS. Через месяц Пентагон заключил контракт на поставку комплексов ПВО Patriot.