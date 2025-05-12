Российской армии остался один километр до границы Днепропетровской области

Российские войска на Красноармейском направлении существенно сократили расстояние до Днепропетровской области, им осталось пройти один километр. Об этом в эфире Первого канала заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

По его словам, военные добились успехов южнее Красноармейска, в направлении днепропетровской границы.

Со стороны Александровки наши ребята начали серьезные наступления, там тоже подошли к границе где-то примерно на один километр», — отметил Кимаковский.

Советник главы ДНР подчеркнул, что продвижение российской армии наблюдается на всей линии фронта в республике.

Также бойцы на Часовоярском направлении зачистили от противника несколько опорных пунктов и территорию карьера, добавил Кимаковский.

«На этом направлении прослеживается разделение на два направления — на константиновское и краматорское. Буквально за считанные дни наши освободили карьер возле Григоровки, заняли несколько опорных пунктов противника», — заключил советник главы ДНР.

Ранее 12 мая Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Котляровка в ДНР.