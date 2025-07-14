Российского военного хотели взорвать в Тюмени по заданию украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против российского военного в Тюмени. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным следствия, украинские спецслужбы завербовали 38-летнего местного жителя, с начала года он начал передавать кураторам информацию о стратегических объектах и военных эшелонах на Урале. Затем мужчина по их поручению принялся следить за военнослужащим и искать место, чтобы заложить бомбу под машину. После теракта он планировал выехать на Украину и принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Мужчину окружили, когда он забирал из тайника взрывное устройство. Он начал отстреливаться, но был убит ответным огнем. Сотрудники ФСБ и мирные жители не пострадали. На месте изъяли не только бомбу, но и переделанный под боевую стрельбу травматический пистолет, а в квартире нашли две самодельные гранаты.

Возбуждено уголовное дело. ФСБ вновь призвала жителей России быть бдительными при разговорах с незнакомцами в мессенджерах и напомнила, что за диверсии и теракты предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Крыму задержали завербованную украинскими спецслужбами гражданку России и Украины, готовившую теракт накануне Дня Победы.