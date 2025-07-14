В Крыму предотвратили теракт против офицера Минобороны

Оперативники ФСБ задержали в Крыму завербованную СБУ 24-летнюю гражданку России и Украины, готовившую теракт против офицера Минобороны накануне Дня Победы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«Накануне Дня Победы в мае 2025 года по заданию СБУ гражданка России и Украины 2000 года рождения должна была подорвать российского военнослужащего в его автомобиле с использованием взрывного устройства», — отметили в пресс-службе.

В ФСБ уточнили, что осуществивших вербовку и подготовку террористки сотрудников СБУ уже установили. Подозреваемую задержали, в ходе обысков у нее изъяли компоненты взрывного устройства иностранного производства.

Против задержанной завели уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Террористический акт».

Ранее жителя Набережных Челнов приговорили к 22 годам за государственную измену.