Российским военным удалось зайти в два села под Черниговом и установить там флаги

Военный эксперт Рожин: ВС России заняли два села под Черниговом

Российским военным удалось занять два села в Черниговской области и установить там триколоры. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале .

«Зашли в населенные пункты Гремяч и Муравьи», — уточнил он.

Эксперт показал ролик, на котором видны российские флаги на мосту через реку Судость. На записи видно, как трое российских солдат выходят из леса и пробираются к разбитому мосту.

«Пограничников из Черниговской области противник видимо угнал на мясо на Курский выступ», — отметил Рожин.

Российское командование пока не раскрывает свои планы относительно действий на территории Черниговской области.

Российские войска за неделю взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Бойцы освободили Вознесенку, Волченку и Степановку, отразив 65 контратак противника. ВСУ лишились свыше 3235 военнослужащих, пяти танков и 30 орудий полевой артиллерии.