Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Степановка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Бойцы продолжили продвижение вглубь обороны противника и взяли под контроль также Вознесенку, Волченку. Бойцы отразили 65 контратак противника и нанесли поражение штурмовой бригаде Национальной полиции Украины.

«За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих», — отметили в оборонном ведомстве.

Противник лишился пяти танков, 26 боевых бронированных машин и двух бронетранспортеров, а также 30 орудий полевой артиллерии. Всего ВС России за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.

Ранее российские войска освободили Ровнополь. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих.