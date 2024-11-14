ВС России освободили село Вознесенка в ДНР

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Вознесенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Пресс-служба Минобороны также подтвердила, что группировка войск «Центр» продвигается в глубину обороны украинской армии. Свое положение по переднему краю улучшили военнослужащие «Востока». В зоне ответственности группировки противник потерял до 145 боевиков.

По данным оборонного ведомства, ВС России ударили по инфраструктуре аэродромов и энергетическим объектам, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее войска отбили у ВСУ населенный пункт Ровнополь в ДНР. Военнослужащие отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ и поразили противника возле Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля.