Российским военным осталось 900 метров до Северска в ДНР

Российская армия улучшила положение в Донецкой Народной Республике, теперь ее отделяет от Северска всего 900 метров. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«За последние несколько суток ВС России осуществили успешный маневр и полностью заняли сразу две лесополосы севернее Чубаровского пруда, расположенного восточнее Северска в ДНР», — сказал он.

По его словам, благодаря рывку расстояние до города сократилось — осталось 900 метров. Также Марочко отметил, что сейчас на этом участке идут бои, ВСУ направили туда дополнительные ресурсы и средства.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска в ДНР продвинулись у сел Вольное Поле и Зеленое Поле к границе с Днепропетровской областью. Также ВС России освободили более четырех квадратных километров.