Рогов: ВС России продвинулись у сел Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР

Российские войска продвинулись у сел Вольное Поле и Зеленое Поле на западе ДНР, у границы с Днепропетровской областью. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись в районе сел Вольное Поле и Зеленое Поле, освободив свыше четырех квадратных километров», — сказал Рогов.

Российские войска почти достигли еще одного участка границы между ДНР и Днепропетровской областью.

Минобороны сообщало, что российские войска «Центр» и «Восток» достигли западной границы ДНР и продолжают наступление в Днепропетровской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это также часть работы по созданию буферной зоны.

Ранее российские бойцы улучшили положение в Запорожье. Они отбросили ВСУ к северным окраинам населенного пункта Каменское и взяли под контроль западную часть села. Как сказал Рогов, враг пытался цепляться за северные и северо-восточные окраины.