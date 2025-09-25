Российским школам передали план действий при атаках дронов

Все российские школы получили документы с алгоритмом действий при атаках вражеских беспилотников. Об этом РИА «Новости» рассказал первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев.

Чиновник пояснил, что министерство к этому готовится. Два раза в год проходят всероссийские учения, в рамках которых отрабатываются действия учителей, школьников и персонала учебных заведений в подобных ситуациях.

«В том числе конкретно разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов. [Школы] имеют соответствующие документы и алгоритмы действий», — сказал он.

Учения организовали Минпросвещения совместно с МВД, Росгвардией и МЧС.

Ранее в Ялте украинский дрон насквозь прошил второй этаж школы в поселке Форос. Школьников перевели на дистанционное обучение.