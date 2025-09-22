Дрон ВСУ насквозь прошил второй этаж школы в Форосе

Атаковавший Ялту украинский беспилотник насквозь прошил второй этаж школы имени Терлецкого в поселке Форос. Об этом сообщили «Вести Крым» .

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. При атаке дрона ВСУ в здании выбило стекла. Актовый зал школы полностью разрушился.

Также сильно пострадало помещение библиотеки. После случившегося учеников перевели на дистанционный режим.

Ранее стало известно, что при атаке украинских боевиков на Форос погибли три человека, пострадали еще 16. Семьям жертв удара выплатят по 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации.

В Госдуме пообещали киевскому режиму возмездие за совершенный теракт.