Погиб ушедший на СВО добровольцем журналист «Известий» Елисеев

В зоне спецоперации погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев, который с 2022 года служил в рядах ВС России. Об этом сообщило издание Life.ru .

Журналист отправился воевать в качестве добровольца и служил связистом в ЛНР на Харьковском направлении. Он восстанавливал коммуникации под обстрелами ВСУ и погиб в результате удара БПЛА. Смерть Елисеева подтвердила его жена Ирина.

Ранее российский доброволец из Кемеровской области с позывным Кузбасс попал в окружение украинской армии и смог выжить. Боец 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из кольца.

Он признался, что ему помогли спастись мысли о семье. Мужчина неподвижно лежал на земле, а по ночам менял положение. Свои силы он поддерживал шоколадом и остатками сухпайков погибших товарищей.

На девятые сутки военнослужащий обнаружил рацию и связался с сослуживцами. Ему передали координаты и он дошел до расположенной в восьми километрах от него точки эвакуации.