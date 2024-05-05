Российский зенитчик назвал самую сложную для перехвата ракету | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 03:01 Российский зенитчик назвал самую сложную для перехвата ракету Оператор ПВО Стаф: сложнее всего сбить Storm Shadow из-за особенностей их полета MBDA. Европейский разработчик ракетных систем / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российские зенитчики научились сбивать западное высокоточное оружие, в том числе и американские ракеты ATACMS. Об этом РИА «Новости» рассказал оператор расчета ЗРК «Бук» с позывным Стаф.

«Мы очень быстро приспосабливаемся к новым угрозам», — рассказал Стаф.

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Оператор отметил, что сложнее всего сбивать крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. Они летят на малой высоте, используя рельеф местности. На Украину такое оружие начали поставлять весной 2023 года.

«Но научились справляться и с ними. По баллистике конкретно мой расчет не работал, но, думаю, и ATACMS научимся сбивать», — подчеркнул боец.

Дежурные системы ПВО уничтожили над территорией Крыма четыре оперативно-тактических ракеты ATACMS американского производства.