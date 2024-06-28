«Работают 24/7». Полковник рассказал, как российский ВПК отреагировал на вызовы в зоне СВО

Новейшие российские вооружения регулярно поступают в зону специальной военной операции. СВО серьезно повлияла на модернизацию производства и разработку новой техники. Об этом интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал советник управляющего директора АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова», полковник ВС РФ, участник второй чеченской кампании, Герой России Аркадий Корольков.

По его словам, предприятия российского военно-промышленного комплекса оперативно реагируют на вызовы, связанные с появлением в распоряжении ВСУ новых средств поражения.

«Мы ищем противодействие против этих средств. Наши конструкторы работают над тем, чтобы создавать новую технику, новые средства поражения, средства подавления и так далее», — отметил он.

Речь идет, прежде всего, о борьбе с беспилотными летательными аппаратами и ракетами западного производства.

«Зная их характеристики, наша промышленность работает на то, чтобы <…> эти средства поражения не достигали нашей территории. Поэтому конструкторы работают 24/7, предприятия работают 24/7. Понятно, что не всегда все получается, но в целом гособоронзаказ выполняется, люди работают, и новая техника в войска поступает», — подчеркнул Корольков.

«Очень хорошие отзывы»

Полковник добавил, что получает положительные отзывы о новых разработках, которые бойцы уже опробовали в деле.

«Вот мы сейчас поставили наши „Бережки“. Это боевое отделение на БМП-2. Там и ПТУР „Корнет“ дали. Я специально разговаривал, собирал отзывы. Очень хорошие отзывы о нашей технике. Снаряд „Краснополь-М2“, который мы применяем для 152-миллиметровых орудий, тоже хорошо себя показывает в зоне специальной военной операции», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Корольков также рассказал о разработке новейших высокоточных боеприпасов. В них будет внедрена спутниковая нагационная система.

«Мы разрабатываем новые боеприпасы с СНС-наведением — по координатам. То есть мы идем вперед. Мы работаем, и я думаю, что все задачи, поставленные президентом, правительством, будут выполнены в установленные сроки. Поэтому, еще раз говорю, все работают <…> чтобы мы могли противодействовать противнику и сами применяли свои средства на большей дальности, на большую глубину и с большей эффективностью», — резюмировал он.

Ранее издание The Asia Times заявило, что украинский конфликт проявил уязвимость американских танков Abrams, которые российские бойцы вывели из строя минами, дронами «Ланцет» и противотанковым оружием «Корнет».