Названы главные уязвимости танков Abrams перед российским оружием

Asia Times: российские войска легко выбили танки Abrams из зоны боев

Фото: Викимедиа

Боевые действия на Украине показали всю уязвимость американских танков Abrams, которые российские войска вывели из строя минами, беспилотниками «Ланцет» и противотанковым оружием «Корнет». Об этом написало издание The Asia Times.

Авторы отметили, что на сегодняшний день российские военные захватили восемь Abrams и еще большее количество Leopard. Главной уязвимостью боевой машины назвали возможность их заметить даже на дальнем расстоянии с помощью беспилотников.

Американский танк за счет своего веса в 76,3 тонны и газотурбинного двигателя не способен маневрировать, чтобы уйти от удара дрона или прямого попадания снаряда. Также он застревает в грязи и не может выехать из воронок, оставшихся от удара артиллерии.

При этом ему требуется огромное количество топлива, а в дождливую погоду его электроника выходит из строя, на что неоднократно жаловались украинские военные.

По данным издания, Пентагон оплатил разработку танка Abrams X с гибридным двигателем. Он станет в несколько раз легче, его оснастят задним приводом. Но риски его быстрого уничтожения также велики.

Дело в том, что литиевые батареи, которые устанавливают в электромобили, легко детонируют при попадании шрапнели. Если речь идет о танке, то вес аккумулятора составит несколько тонн. Взрыв такой батареи приведет к полному уничтожению боевой машины.

В конце апреля командование украинских войск объявило об отводе танков Abrams с линии фронта. Официальный представитель Пентагона заявил, что машины оказались уязвимы для ударов беспилотников на открытой местности. Он подчеркнул, что украинские войска найдут боевым машинам другое применение.

Военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко не исключил, что отвести танки командование ВСУ попросили представители США, чтобы сохранить остаток авторитета своих предприятий.

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