Российский военный с позывным Фунт в первом бою в зоне проведения спецоперации пережил серию атак FPV-дронов ВСУ. Об этом сообщила «Российская газета».
Менее чем за 20 минут военнослужащего атаковали восемь украинских беспилотников-камикадзе. В результате Фунт получил легкое ранение и выжил.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись с бегством боевиков ВСУ из населенного пункта Любимовка в Курской области. Украинских военных атаковала группировка войск «Север». Из-за ударов БПЛА и угрозы окружения ВСУ начали отступать в направлении границы с Украиной.
За день до этого о «котле» под Курском сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, в кольцо попали порядка 500 боевиков ВСУ. Украинские военные безуспешно пытались пробиться через него и только потеряли большое количество техники. Одной из причин провала авторы канала назвали трудности с ротацией из-за подрыва мостов.
Российский военный в первом бою пережил восемь ударов дронов ВСУ
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