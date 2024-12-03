Камчатские танкисты смогли отбиться от дронов ВСУ и спасти раненых товарищей

Камчатские бойцы экипажа танка Т-80БВМ продемонстрировали навыки выживания, когда бросились на помощь боевым товарищам на Шахтерском направлении. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Спасая подорвавшихся на минах соратников, бойцы «Востока» сами попали под обстрел противника. Но им удалось быстро сгруппироваться и отбить атаку.

Танки заняли позиции круговой обороны. Бойцы с помощью средств радиоэлектронной борьбы смогли отразить атаку дронов, а также благодаря общим слаженным действиям — спасти боевых товарищей и выполнить поставленную задачу.