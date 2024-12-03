Камчатские танкисты смогли отбиться от дронов ВСУ и спасти раненых товарищей

Камчатские бойцы экипажа танка Т-80БВМ продемонстрировали навыки выживания, когда бросились на помощь боевым товарищам на Шахтерском направлении. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Спасая подорвавшихся на минах соратников, бойцы «Востока» сами попали под обстрел противника. Но им удалось быстро сгруппироваться и отбить атаку.
Танки заняли позиции круговой обороны. Бойцы с помощью средств радиоэлектронной борьбы смогли отразить атаку дронов, а также благодаря общим слаженным действиям — спасти боевых товарищей и выполнить поставленную задачу.
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