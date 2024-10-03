MWM: переданный «Уралвагонзаводу» Leopard может иметь чувствительные технологии

Танк Leopard 2A6, который захватили российские военные в зоне СВО, передали для изучения на «Уралвагонзавод». Это может иметь последствия для Запада. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine .

Авторы статьи напомнили, что переданные Украине немецкие бронемашины создавались не как экспортные, а для самого бундесвера.

«Это означает, что в них могут быть более чувствительные технологии», — пишут они.

По их словам, ранее российские военные захватывали и танки Leopard 2A4, но эта модель не представляет такого разведывательного интереса.

Ранее российские военные рассказали RT, как целенаправленно уничтожают всю лучшую западную технику, которую ВСУ свозят в Курскую область.