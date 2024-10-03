На Западе испугались передачи трофейного Leopard 2 на «Уралвагонзавод»
MWM: переданный «Уралвагонзаводу» Leopard может иметь чувствительные технологии
Танк Leopard 2A6, который захватили российские военные в зоне СВО, передали для изучения на «Уралвагонзавод». Это может иметь последствия для Запада. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.
Авторы статьи напомнили, что переданные Украине немецкие бронемашины создавались не как экспортные, а для самого бундесвера.
«Это означает, что в них могут быть более чувствительные технологии», — пишут они.
По их словам, ранее российские военные захватывали и танки Leopard 2A4, но эта модель не представляет такого разведывательного интереса.
Ранее российские военные рассказали RT, как целенаправленно уничтожают всю лучшую западную технику, которую ВСУ свозят в Курскую область.