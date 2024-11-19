МО: экипаж Су-34 ударил планирующими бомбами по боевикам, технике и опорнику ВСУ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил планирующими бомбами по пехоте, бронетехнике и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу, военной бронированной технике и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские военные ударили по разведанным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Экипаж вернулся на аэродром вылета после того, как разведка подтвердила уничтожение украинских боевиков, техники и опорника.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о мощном прилете по пятиэтажной гостинице-общежитию в Одессе, где проживали украинские боевики.