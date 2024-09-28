Российские войска уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины в курском приграничье. Истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил на противника авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщило Минобороны.
«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ», — сообщила пресс-служба.
Авиабомбы попали в цель. Разведка подтвердила уничтожение техники и гибель личного состава противника.
Украинские подразделения перешли границу и напали на Курскую область 6 августа. Боевые потери ВСУ превысили 17 тысяч человек. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен предупредил о тяжелых последствиях этой операции для киевского режима. По его оценкам, за провалом последуют кадровые перестановки или отставка правительства.
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