Российские войска уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины в курском приграничье. Истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил на противника авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщило Минобороны .

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ», — сообщила пресс-служба.

Авиабомбы попали в цель. Разведка подтвердила уничтожение техники и гибель личного состава противника.

Украинские подразделения перешли границу и напали на Курскую область 6 августа. Боевые потери ВСУ превысили 17 тысяч человек. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен предупредил о тяжелых последствиях этой операции для киевского режима. По его оценкам, за провалом последуют кадровые перестановки или отставка правительства.