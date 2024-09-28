Провал военной операции в Курской области может привести к отставке правительства Украины. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен предупредил в своем блоге на Substack о стратегических последствиях атаки.

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область возглавила элитная 82-я штурмовая бригада, оснащенная танками и бронемашинами пехоты стран НАТО. Брайен сообщил, что она понесла большие потери из-за российских контратак, и командование запланировало ротацию. По прогнозам автора блога, бойцов могут направить оборонять подконтрольную часть ДНР.

«Из Курска можно сделать два вывода. Первый заключается в том, что украинцы вскоре будут вытеснены из Курской области и заплатят очень высокую цену за операцию. Эта цена больше, чем тяжелая потеря элитной рабочей силы и большого количества техники», — сказал он.

Вторым последствием, по мнению Брайена, станут кадровые перестановки или отставка правительства. Он заявил, что из-за провала курской операции — тактической и стратегической ошибки — на президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского обрушится лавина критики.

Военный эксперт Евгений Михайлов заявил в эфире 360.ru, что операция ВСУ в Курской области являлась пиар-акцией, адресованной западным союзникам киевского режима. По его мнению, украинское руководство хотело выпросить больше вооружений.