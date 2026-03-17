Российский солдат пробрался в тыл ВСУ и вел разведку

Российскому рядовому Алексею Кадочникову удалось незаметно проникнуть в тыл ВСУ и разведать обстановку. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Наводчик получил от командования задачу скрытно преодолеть открытый участок местности, зайти в тыл противника и занять господствующую высоту для наблюдения и прикрытия основных сил ВС России в ДНР.

Несмотря на активность беспилотников, Кадочников с помощью маскировки выполнил задание. Он оборудовал наблюдательный пункт и занял огневую позицию в тылу.

Боец проследил за противником и передал командованию данные о перемещении ВСУ и координаты огневых точек. Благодаря грамотным действиям военнослужащего армия прикрыла свой фланг и избежала обстрела. Также ВС России получили лучшие условия для успешного штурма и захвата опорного пункта ВСУ.

Ранее российские военные с помощью РСХО «Град» поразили несколько украинских точек запуска беспилотников в в Харьковской области. По ним ударила 128-я отдельная мотострелковая бригада 44-го армейского корпуса.