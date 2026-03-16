Артиллеристы группировки «Север» успешно поразили несколько точек запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области залпом из трех РСЗО «Град». Об этом сообщил РИА «Новости» старший офицер батареи с позывным Сибирь.

«В ходе воздушной разведки были обнаружены точки запуска БПЛА ВСУ, „терроризировавшие“ приграничные районы Белгородской области», — объяснил он.

Командование решило нанести мощный удар из трех реактивных систем залпового огня «Град» 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса. Цель была полностью уничтожена.

Боец уточнил, что точки запуска и пункты управления беспилотниками обнаружили во время ночной воздушной разведки с помощью дрона SupercamS350. После этого координаты передали артиллерийскому дивизиону для дальнейших действий.

Ранее в Сумской области группировка «Север» освободила Червоную Зарю. Село находится в Глуховском районе, неподалеку от границы с Курской областью. Перед штурмом российские войска зачистили небо от беспилотников и нанесли удары по позициям и резервам ВСУ.