Снайпер российской группировки войск «Запад» по имени Михаил c позывным Миха в течение недели находился в снегу и получил обморожение ног. Однако он не покинул свою позицию, прикрывая пехоту, которая штурмовала позиции ВСУ на Краснолиманском направлении фронта. Об этом рассказал РИА «Новости» врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» с позывным «Каспер».

«Наши (снайперские — прим. ред.) пары выдвигались в составе пехоты для усиления. Снайперская пара выдвинулась и находилась на „лежке“ (замаскированная позиция снайпера — прим.ред.) около недели, и вот наш снайпер отморозил себе ноги… Был декабрь, ночью шел снег с дождем, слякоть, дождь», — рассказал командир.

Он сообщил, что, несмотря на обморожение, снайпер успешно выполнил задание. После его отправили в госпиталь. После реабилитации, которая длилась 11 месяцев, Миха снова вышел на службу, но уже в другом подразделении.

Командир танкового батальона Александр Сопин рассказал РИА «Новости», что боец служит во взводе связи. Он отметил, что после длительного лечения Миха мог бы уволиться, но он решил продолжить службу.

Ранее Алексей Хименко, заместитель командира взвода с позывным «Химик», в одиночку смог отразить атаку группы украинских боевиков в поселке Бахмутское, который находится недалеко от Соледара. Он также принял участие в освобождении школы от грузинских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины. Мужчина получил ранения, но продолжил координировать действия своего подразделения.