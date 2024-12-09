«Известия»: герой России Хименко в одиночку отбил атаку ВСУ у Соледара

Заместитель командира взвода с позывным Химик, Герой России Алексей Хименко в одиночку отразил атаку группы украинских боевиков в поселке Бахмутское около Соледара. Об этом сообщили «Известия» .

По информации издания, военный также помог освободить школу от грузинских наемников, воюющих на стороне ВСУ.

Хименко рассказал, что российским военнослужащим приказали взять штурмом здание, где базировался противник. В ответ на удары украинские боевики стали проводить контратаку с применением военной техники. Одна из боевых машин пехоты прорвалась к позиции, где находился Хименко.

«Отработал по ним. БМП остановилась, после чего с пулемета добил пехоту. Прорыв остановился. На меня перевели дальнобойные орудия. Начали по мне работать», — отметил замком взвода.

Он получил ранения, но продолжил координировать действия своего подразделения. В результате российским военным удалось освободить школу в Соледаре.

Ранее ВС России освободили село Благодатное в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, группировка «Восток» отбила две контратаки ВСУ, потери украинской армии за сутки составили до 190 боевиков.