«С пулемета добил пехоту». Герой России в одиночку сразился с группой боевиков ВСУ
«Известия»: герой России Хименко в одиночку отбил атаку ВСУ у Соледара
Заместитель командира взвода с позывным Химик, Герой России Алексей Хименко в одиночку отразил атаку группы украинских боевиков в поселке Бахмутское около Соледара. Об этом сообщили «Известия».
По информации издания, военный также помог освободить школу от грузинских наемников, воюющих на стороне ВСУ.
Хименко рассказал, что российским военнослужащим приказали взять штурмом здание, где базировался противник. В ответ на удары украинские боевики стали проводить контратаку с применением военной техники. Одна из боевых машин пехоты прорвалась к позиции, где находился Хименко.
«Отработал по ним. БМП остановилась, после чего с пулемета добил пехоту. Прорыв остановился. На меня перевели дальнобойные орудия. Начали по мне работать», — отметил замком взвода.
Он получил ранения, но продолжил координировать действия своего подразделения. В результате российским военным удалось освободить школу в Соледаре.
Ранее ВС России освободили село Благодатное в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, группировка «Восток» отбила две контратаки ВСУ, потери украинской армии за сутки составили до 190 боевиков.